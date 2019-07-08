تسجيل 3 آلاف هزة أرضية في كاليفورنيا منذ 4 يوليو!

سجلت مقاييس الزلازل في كاليفورنيا أكثر من 3 آلاف هزة أرضية منذ تاريخ 4 يوليو، عندما ضرب زلزال بلغت قوته 6.4 درجة الجزء الجنوبي من الولاية الأمريكية.

ومنذ صباح يوم الخميس الماضي، وقعت 340 هزة أرضية بلغت قوتها أكثر من 3 درجات، و54 هزة أخرى بقوة تجاوزت 4 درجات، و6 زلازل بلغت قوتها أكثر من 5 درجات وكذلك زلزال بقوة 7.1 درجة يوم الجمعة الفائت، وفقا لما قاله عالم الزلازل في جامعة كاليفورنيا للتكنولوجيا، إيغيل هاوكسون.

وقامت عالمة الزلازل لوسي جونز، بنشر تغريدة على موقع "تويتر" تقول فيها إن "الزلازل الكبيرة تبدو غير محتملة"، ولكن الزلازل التي بلغت قوتها 4 درجات "مؤكدة" في الأيام القادمة.

واستطردت موضحة: "أن التسلسل آخذ في التدهور ومعدل الانحلال في أعلى المستويات (في المتوسط). لذا فإن احتمالات حدوث المزيد من الهزات الارتدادية آخذة في الانخفاض".

كما قال علماء الزلازل إنهم يتوقعون أن يسجلوا في النهاية أكثر من 30 ألف هزة أرضية، بقوة 1 درجة أو أكثر.

وتركزت الزلزال حول وادي Searles في كاليفورنيا، بالقرب من بلدة Ridgecrest، التي تحملت العبء الأكبر من الأضرار. ولم تقع أي وفيات أو إصابات كبيرة، ولكن السلطات سجلت عددا من الحرائق مع تضرر هياكل المباني.