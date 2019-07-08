بعد الخروج من أمم أفريقيا.. ديسابر مدربا لبيراميدز المصري

أعلن نادي بيراميدز المصري، الاثنين، تعيين الفرنسي سيباستيان ديسابر، مدربا جديدا له للموسم المقبل، وذلك غداة إعلان إنهاء تعاقده مع الاتحاد الأوغندي لكرة القدم.

ونشر النادي في حساباته على مواقع التواصل، صورة لديسابر إلى جانب عبارة بالإنجليزية "سيباستيان ديسابر هو مدربنا الجديد. أهلا أيها المدير".

وتوصل الاتحاد الأوغندي إلى اتفاق بالتراضي لإنهاء التعاقد مع ديسابر، بعد يومين من الخسارة أمام السنغال في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية في مصر.

واستطاعت أوغندا، أن تصعد إلى الأدوار الإقصائية للبطولة القارية للمرة الأولى منذ خسارتها نهائي عام 1978، بعد حلولها ثانية في المجموعة الأولى خلف المضيفة مصر. وخسر المنتخب مباراة الدور ثمن النهائي أمام السنغال، صفر-1، الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي.

وكان ديسابر (42 عاما) قد وقع في ديسمبر 2017، عقدا من سنتين لتدريب المنتخب الأفريقي.