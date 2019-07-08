الذهب يرتفع وسط مخاوف الفائدة والنمو

قفز سعر الذهب، يوم الاثنين، متعافيا من خسائره المبكرة ليتماسك فوق مستوى 1400 دولار، وسط عودة الاهتمام إلى مخاوف النمو العالمي وخفض بنوك مركزية رئيسية لأسعار الفائدة.

وارتفع الذهب، في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 1403.87 دولار للأوقية، بحلول الساعة 06:34 بتوقيت غرينتش. وارتفع الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 0.4 في المئة إلى 1405.80دولار للأوقية.

واستفاد صعود الذهب من تراجع الدولار من أعلى مستوياته، في عدة أسابيع، وغير المعدن الثمين اتجاهه بعد هبوطه أكثر من واحد في المئة، يوم الجمعة، إثر بيانات قوية للوظائف الأميركية قلصت احتمال خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.

ومن شأن خفض أسعار الفائدة، تقديم الدعم للذهب، لأن ذلك يقلص تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.