تونس: وقفة لدعم حقوق شعبنا الفلسطيني

احتشد المئات، اليوم الاثنين، في وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، في ظل ما تواجهه من مؤامرات، في ساحة الاتحاد العام التونسي للشغل(ساحة محمد علي) ، بدعوى من الاتحاد العام التونسي للشغل، وبمشاركة دولة فلسطين في تونس، وأبناء الجالية الفلسطينية، وإقليم حركة فتح، والطلبة الفلسطينيين في تونس.

وأكد الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، أهمية الالتفاف حول قضية شعب فلسطين في الوقت الذي تشتد فيه المؤامرة لتصفية حقوقه وقضيته، لافتا الى ان صفقة القرن ستسقط بفعل مساندة الشعب الفلسطيني ودعمه، الى جانب صموده.

وشدد على أن فلسطين هي قضية تونس بامتياز، وان الشعب التونسي سيكون مع شعوب الدول العربية المؤمنة بعدالة قضية فلسطين، لإسقاط كل مشاريع التصفية .

من جانبه، ندد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد بصفقة القرن وورشة البحرين، مشيدا بمواقف الاتحاد التونسي للشغل، والجماهير التونسية والعربية التي ستسقط كل هذه المؤامرات .

من جانبه شدد سفير دولة فلسطين في تونس هايل الفاهوم على أهمية الالتفاف الشعبي الفلسطيني خلف قيادته وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في مواجهة صفقة القرن.