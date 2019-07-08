آخر التفاصيل حول الاستعدادات لموسم الحج ومواعيد السفر والتسعيرة

قال وكيل وزارة الأوقاف، حسام أبو الرب، إن الوزارة أنهت كافة الاستعدادات المعتقلة بموسم الحج للمحافظات الشمالية (الضفة الغربية) من استئجار السكن والنقل وخدمات المشاعر، وفيما يتعلق بالمحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، فتم الانتهاء من استئجار السكن للحجاج وخدمات المشاعر، وتبقى النقل الجوي والداخلي.

وأوضح أبو الرب في حديثه لـ"فلسطين اليوم الإخبارية"، أن وزارة النقل والمواصلات تقوم من خلال الخطوط الجوية الفلسطينية بإجراء التنسيقات والترتيبات اللازمة مع الجانب المصري لنقل حجاج قطاع غزة.

وأضاف: "نحن ننسق مع الأخوة في جمهورية مصر العربية من أجل الاستعداد لتوقيع اتفاقية النقل الداخلي من معبر رفح إلى مطار القاهرة والعكس، وأيضًا اتفاقية مع مصر للطيران لنقل الحجاج إلى الأراضي السعودية".

وأشار إلى أنه في حال تم الانتهاء من ملف نقل حجاج القطاع خلال الأيام القادمة سيتم تحديد تسعيرة الحج الخاصة بالمحافظات الجنوبية، وإجراءات ومواعيد السفر، لافتًا إلى أن أسعار الحج في المحافظات الشمالية تم تحديدها سلفًا وهي 2570 دينار أردني للمستوى الأول، و2650 دينار للمستوى الثاني (VIP).

وبيَّن أن عدد الحجاج من قطاع غزة سيكون 2510 حاجًا، و 300 آخرين ما بين بعثات تجارية وطبية وإرشادية وإعلامية، ومن المحافظات الشمالية سيكون 4090 حاجًا بالإضافة إلى 350 آخرين كبعثات مساندة ومرافقة للحجاج.