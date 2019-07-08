الاحتلال يطالب السلطة بدفع تعويضات عن عمليات وقعت خلال انتفاضة الأقصى

قضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في القدس، اليوم الاثنين، بمسؤولية السلطة الفلسطينية عن 17 عملية فدائية وقعت في منذ عام 2000م.

وزعمت صحيفة "يديعوت احرنوت" العبرية، إن العمليات تم تنفيذها من منظمة التحرير وحركتي "حماس" والجهاد الإسلامي، مضيفةً أنه "عقب القرار يستطيع المتضررين من تلك العمليات أن يقدموا شكاوى مالية لمطالبة السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات لهم".

وبحسب الصحيفة فإن مبلغ التعويضات الذي سيتم تقديمه يُقدر بمليار شيكل.

وجاء في قرار المحكمة بحسب موقع "واللا" العبري، أن السلطة ستدفع 5.5 مليون شيكل إسرائيلي كأتعاب للمحكمة، وأن مبلغ الأضرار سيتم تحديده لاحقًا.

وفي ذات السياق قالت رئيس منظمة "شورات دين" المتطرفة نيتسانا ليتنر، إن الحديث يدور عن "انتصار تاريخي"، مدعيةً أن "المحكمة وجدت المسؤولين عن تلك العمليات، الأمر الذي يثبت أن الانتفاضة كانت بمثابة حرب مخطط لها ضد إسرائيل".

ومن بين العمليات التي زعمت المحكمة بوجودها عملية تنكيل بجندي إسرائيلي في رام الله عام 2000 وعملية تفجير حافلة في كفر داروم عام 2001، وعملية تفجير في شارع القدس عام 2001، وهجوم سيارة مفخخة على مفترق مجدو عام 2002.