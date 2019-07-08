عنب غزة: موسمٌ جيد..لكنه لا يحقق اكتفاءً للمستهلكين

أيام قلائل على افتتاح موسم العنب في قطاع غزة، المنتج الذي يُعد أكثر حساسية من غيرها، كونه يحتاج لرعاية ارشادية وخدمات فنية خاصة، تسعى فيه الوزارة لتحقيق تسويق عادل وحماية للمنتج المحلي ودعم المزارع.

وعلى الرغم من توقعات المزارعين بفشل الموسم، إلا أن وزارة الزراعة استغربت هذه التوقعات المسبقة، حيث أن الموسم مازال في بدايته، مؤكدة أن الموسم هذا العام جيد ومن السابق التوقع بخسارته.

وقد أوضح أدهم البسيوني مدير زراعة الشمال والمتحدث باسم وزارة الزراعة، أن العنب ينقسم في زراعة لنوعين العنب البذري وآخر اللابذري، حيث من المتوقع أن يكفي بنسبة 65% - 70% من المحصول.

الكميات المزروعة

وأضاف البسيوني في تصريح لمراسلة "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن مساحة الأرض المزروعة بالعنب في قطاع غزة للعام 2019 حوالي 6600 دونم مقسمة كالآتي(5200) دونم عنب بذري مثمر، و(400) غير مثمر، و(1000) عنب لابذري مثمر، (180) غير مثمر.

وتوقع البسيوني، أن يتم انتاج حوالي (7500) طن من العنب للموسم الحالي، يكفي بنسبة 65%- 70% للمستهلكين.

وأكد البسيوني على أن الموسم الحالي يعتمد على القدرة الشرائية لدى المواطنين، متوقعاً أن تؤثر الأوضاع الاقتصادية الصعبة على القدرة لدى المستهلكين، لافتاً إلى أن الأوضاع الاقتصادية ألقت بظلالها على كافة مناحي الحياة من بينها الزراعة والمنتجات الزراعية.

وشدد على أن الوزارة سعت لوقف استيراد أي منتج طالما كان متوافراً محلياً، حيث لا يسمح بدخول العنب من الخارج بشكل كامل.

أما أسعاره، فنوه البسيوني إلى أنها عادية ومناسبة للجميع، متوقعاً أن يتم زيادة الكميات الأعوام القادمة.

توجهات الوزارة

وبين مدير زراعة الشمال، أن وزارته تسعى لتسويق عادل وحماية المنتج المحلي، من خلال دعم المزارع بتقديم الخدمات الارشادية والمشارع له.

هذا ويتميز العنب بأنواعه باحتوائه على نسبة جيدة من المواد السكرية سريعة الامتصاص وسهلة الهضم حيث يتركز سكر الجلوكوز وسكر الفركتوز بشكل كبير ويتميز كذلك العنب بغنائه بالفيتامينات مثل فيتامين (ج) وكذلك فيتامين (ب) كما يحتوي على نسبة جيدة من العناصر المعدنية مثل البوتاسيوم والكالسيوم والصوديوم.

أوضاع صعبة

ويعاني المواطن الفلسطيني في قطاع غزة، من أوضاع اقتصادية صعبة، أثرت على كافة مناحي الحياة وخاصة المعيشية حيث ارتفعت معدلات البطالة والفقر، فيما كشفت تقارير اقتصادية أن أكثر من 80% من سكان القطاع يعيشون تحت خط الفقر، نتيجة لتدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية بالإضافة إلى الحصار الإسرائيلي المشدد على القطاع.

كما تفرض "إسرائيل" حصاراً مشدداً على قطاع غزة، منذ عدة سنوات، فيما تواصل السلطة عقوباتها على الموظفين طالت رواتبهم جميعها أسباب ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي والمعيشي في غزة.











