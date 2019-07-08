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الشيخ عدنان :اعتقال القيادات المحررة في جنين دليل على إفلاس الاحتلال

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 13:09 - 08 يوليو 2019
خضر عدنان خضر عدنان
بنك فلسطين
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اكيد القيادي والاسير المحرر بحركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان ان إعتقال الإحتلال للقيادات المحررة بجنين لن تكسرهم ،  وإفلاس الاحتلال واضح بتحويل جلهم للاعتقال الاداري.

وقال الشيخ عدنان تعقيباً على حملة الاعتقالات في جنين ، ان نهج الاحتلال واضح في تغييب الاسرى والمحررين والنشطاء وقمعهم ، معبراً عن أسفة للحالة الفلسطينية التي تجعل شعبنا لا يسمع بهم إلا وقت الاعتقال والإفراج.

واعتبر ان السبيل الوحيد لوقف استنزاف المحررين بإعادة الاعتقال بحاجة لإستراتيجية وطنية تجعل الاحتلال يفكر غير مرة ومليَّا قبل إعادة اعتقالهم ، لكي لا يصل الاحتلال لمبتغاه بعزل المحررين عن شعبنا.

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