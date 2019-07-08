هيئة الأسرى تحذر من تفاقم الحالة الصحية للأسيرين المضربين حلبية وعز الدين

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، من تفاقم الحالة الصحية للأسيرين المضربين حذيفة حلبية المضرب عن الطعام منذ 6 أيام، والأسير جعفر عز الدين والمضرب عن الطعام منذ 23 يوما، احتجاجا على اعتقالهما الإداري.

وقال مدير عام الشؤون القانونية في الهيئة جواد بولص عقب زيارته للأسير المضرب عز الدين (48 عاما) من محافظة جنين، أنه يعاني من التعب الشديد وأوجاع في الرأس ومختلف أنحاء الجسد، وفقدان 14 كيلوغرام من وزنه، ويقبع في العزل الانفرادي بسجن مجدو بظروف صعبة.

كما يعاني الأسير المضرب حذيفة حلبية (28 عاماً) من بلدة أبو ديس قضاء القدس، والقابع في سجن النقب من حالة صحية متدهورة بسبب الإضراب وكونه يعاني من حروق من الدرجة الرابعة في 60 % من جسده، ومن مرض سرطان الدم ومن ضعف في عضلة القلب ومن دهون على الكبد.

وفي سياق آخر، زار بولص عددا من السجون والتقى كلا من الأسرى محمد ابو سريس وعلي سعيد وصلاح الرياحي، واطلّع على طبيعة الأوضاع والإشكاليات التي يعاني منها الأسرى وسبل الضغط لتحسين ظروف الاعتقال في مختلف السجون.