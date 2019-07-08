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انتحار شاب ووفاة عامل بصعقة كهربائية في غزة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:50 - 08 يوليو 2019
عامود كهرباء عامود كهرباء
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أقدم شاب من سكان قطاع غزة، على الانتحار شنقًا في منزل عائلته ببلدة جباليا، بينما توفي عامل بصعقة كهربائية في وسط القطاع.

وقال أيمن البطنيجي الناطق باسم الشرطة في غزة، إن الشاب "ع. ر" (24 عامًا) انتحر شنقًا داخل منزل عائلته، ونقل إلى مستشفى الاندونيسي جثةً هامدة. مشيرًا إلى أنه يجري التحقيق في ظروف الحادثة.

كما توفي العامل في شركة الاتصالات "عبدالله شنيونة" (40 عامًا)، جراء سقوطه عن عامود كهرباء للضغط العالي في محيط مقر شركة الاتصالات بشارع صلاح الدين قبالة المنطقة الوسطى من قطاع غزة.

وقال البطنيجي ، إنه توفي نتيجة كهربائية. مشيرًا إلى أنه تم فتح تحقيق في ظروف الحادثة.

ووفق المصادر الطبية، فإن العامل وصل إلى مستشفى شهداء الأقصى جثةً هامدة، مشيرا إلى أنه سيتم نقله للتشريح الطبي من أجل معرفة أسباب الحادثة.

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