الوزير تعلن عودة رواتب 61 شهيداً وتوضح تفاصيل دور شهداء مكرمة الحج

أكدت رئيس مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى انتصار الوزير، اليوم الاثنين، أن المؤسسة تواصل عملها من أجل إتمام مكرمة الحج للشهداء العام الحالي.

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد أعلن عن نيته استضافة 1000 حاج وحاجة من أسر وذوي شهداء فلسطين لأداء فريضة الحج هذا العام 1440هـ، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سنوياً.

وقد أوضحت الوزير في تصريحٍ لإذاعة القدس تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن المكرمة هذا العام ستكون من نصيب من حدث معهم خلل العام الماضي في المكرمة، حيث سيتم إصلاح الخلل.

وبشأن دور الشهداء السنوي، بينت الوزير أن دور عوائل الشهداء والمستفيدون من المكرمة وصل حتى السادس من يوليو من عام 2006 .

أما بخصوص قطع رواتب الشهداء، فقد أعلنت الوزير أنه تم إعادة رواتب 61 شهيد بأثر رجعي ابتداءً من هذا الشهر.