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أسيران يدخلان أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:44 - 08 يوليو 2019
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قالت إذاعة صوت الأسرى أن أسيرين من الضفة والداخل المحتلين يدخلان اليوم الثامن من يوليو أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، وهما:

الأسير أحمد على حسين أبو جابر (59 عامًا) من قرية كفر قاسم المحتلة المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، ومعتقل منذ عام 1986، وأمضى 33 عامًا في سجون الاحتلال، وهو أحد الأسرى القدامى المعتقلين قبل اتفاق أوسلو عام 1993 وكان من المقرر أن تفرج عنهم سلطات الاحتلال في الدفعة الرابعة ضمن صفقة التبادل.

والأسير حبيب فواز خميس أبو عابد (34 عامًا) من جنين المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 15 عامًا في سجون الاحتلال.

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