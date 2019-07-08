مباحث خان يونس تنجز "3" قضايا سطو بقيمة "40" ألف شيكل

أنجزت المباحث العامة بمحافظة خان يونس - قسم البلد ثلاث قضايا سطو على محلات تجارية في منطقة الاختصاص وسرقة أغراض بقيمة "40,000" شيكل وذلك بعد إلقاء القبض على المشتبه بهم.

وأوضح المقدم محمود البريم مدير المباحث العامة بفرع خان يونس استقبالهم لعدد من شكاوى المواطنين والتي تفيد بوقوع حالات سطو وسرقة من محلاتهم التجارية ، ليباشر على الفور ضباط وأفراد قسم البلد البحث والتحري عن الفاعلين.

وبين المقدم البريم أنه من خلال معاينة وقائع السرقة وبمتابعة الكاميرات تم استدعاء كلاً من ( خ.أ ) و ( م.أ )، وبالتحقيق الأولي معهما اعترفا بقيامهما بثلاث وقائع سرقة كان منها سرقة "29" جوال من النوع الحديث بقيمة "17,000" شيكل بعد السطو على محل تجاري خاص بالجوالات.

وأضاف البريم ان الواقعة الثانية كانت عبارة عن قطع غيار دراجات نارية بقيمة "20,000" شيكل، والوقعة الثالثة كانت على محل بيع بطاريات وسرقة بطاريات من داخله بقيمة "3,000" شيكل، مشيراً إلى أنه تم التحفظ على كامل المسروقات لديهم.

وأكد مدير مباحث خان يونس إحالة المشتبه بهما لمفتش تحقيق الشرطة برفقة اعترافهما بالوقائع الثلاث وبرفقة المضبوطات التي تم العثور عليها بحوزتهم لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول .