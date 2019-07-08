جرافات الاحتلال تهدم منزلًا قيد الانشاء بالخليل

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح البزم، منزلا قيد الإنشاء في بلدة بيت امر شمال الخليل بحجة عدم الترخيص.

وافاد الناشط محمد عياد عوض، ان قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قامت بهدم منزل المواطن محمد خليل عبد الفتاح سبع صبارنة الواقع في منطقة خربة القط جنوب شرق بيت امر قيد الانشاء مكون من طابق مساحته 150 متر مربع.

واضاف عوض، "منعت قوات الاحتلال اصحاب المنزل ومواطنين اخرين ورئيس واعضاء بلدية بيت امر من الاقتراب من المنطقة والتي اعلنها الاحتلال منطقة عسكرية مغلقة."

واشار الى ان صاحب المنزل اسير سابق امضى عدة سنوات في سجون الاحتلال وشقيق الشهيد محمود الذي استشهد عام 2008 وايضا شقيق 3 اسرى محررين امضوا عدة سنوات في سجون الاحتلال.





















