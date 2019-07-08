​​الصحة: الشروع بعمليات زراعة قوقعة لـ15 طفلًا خلال أيام

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إنها ستشرع بإجراء عمليات زراعة القوقعة لـ15 طفلاً من فاقدي السمع بالتعاون مع جمعية إعمار للتنمية والتأهيل.

وأفاد رئيس لجنة زراعة القوقعة بمجمع الشفاء محمد مراد، في بيان، امس الأحد، بأن الوزارة قد انتهت من تقييم واختيار الحالات من فاقدي وضعاف السمع والتي من المقرر زراعة القوقعة الإلكترونية لهم في القريب العاجل بالتعاون مع جمعية إعمار ضمن مشروع (زراعة القوقعة لِضعاف السمع) الممول من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي – الكويت.

وأوضح أن الطواقم الطبية داخل المستشفيات قامت بتصوير مقطعي C T للأطفال المرشحين لزراعة القوقعة للتأكد مِن جهوزيتهم فنيًا وطبيًا لإجراء العمليات الجراحية، من خلال اللجنة الفنية المتخصصة لمقابلة الأطفال والذين لديهم فقد سمع شديد, حيث تم اجراء اختبار للأطفال من هذه الفئة واختيار 15 منهم، انطبقت عليهم معايير زراعة جهاز القوقعة الإلكترونية حسب البروتوكولات العالمية.

وأعلن مراد أنه خلال أيام ستبدأ مرحلة تجهيزهم لإجراء العمليات الجراحية، وسيما أنه تم إخضاع الأطفال لبرنامج تأهيل سمعي من خلال استخدام السماعات الطبية، وإجراء صور مقطعية، بالإضافة لإجراء بعض العمليات الجراحية الصغرى لمجموعة من الأطفال لتركيب أنابيب داخل الأذن (V.T)، كما سيتم في الأيام القليلة القادمة لهم إجراء صور رنين مغناطيسي (MRI).

وذكر أن هذا المشروع هو الأول لجمعية إعمار للتنمية والتأهيل التي تمكنت مشكورة من توفير 15 جهاز قوقعة وسيتم زراعتها للأطفال بالتنسيق مع مستشفى حمد ولجنة زراعة القوقعة بالوزارة, مشيرا إلى أن هذا المشروع سيخدم سكان المحافظات الجنوبية.