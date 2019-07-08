البرازيل بطل "كوبا أمريكا" للمرة التاسعة في التاريخ

توج المنتخب البرازيلي، أمس، بلقب بطولة أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا) للمرة التاسعة في التاريخ.

وتغلب منتخب السامبا البرازيلي على نظيره البيروفي بثلاثة أهداف لهدف في المباراة النهائية للبطولة والتي أقيمت على ملعب "ماراكانا" بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وكانت البداية قوية للشوط الأول من جانب أصحاب الأرض، ونجح منتخب السامبا في تسجيل الهدف الأول عن طريق إيفرتون سوسا من تمريرة رائعة من غابرييل خيسوس في الدقيقة 15.

وحاول منتخب بيرو العودة في اللقاء، وقدم أداءً مميزًا، ونجح في التعادل بهدف عبر باولو غيريرو من ضربة جزاء في الدقيقة 44.

ولكن التعادل لم يستمر لأكثر من 4 دقائق، حتى تمكن منتخب البرازيل من التقدم من جديد عن طريق خيسوس بعد تمريرة رائعة من أرتور الذي حصل على الكرة بعد انقضاض رائع من روبيرتو فيرمينو، لينتهي الشوط الأول بتقدم برازيلي.

وفي الشوط الثاني، تبادل المنتخبان الهجوم، وظهر تراجع نسبي في أداء البرازيل، وشهدت الدقيقة 70 تغير كامل في مجريات اللعب بعد طرد هيسوس من البرازيل لحصوله على الإنذار الثاني.

بعد الطرد، ضغط بيرو بكل الخطوات، وكان قريب للغاية من التعادل لولا تألق الدفاع ومن خلفهم الحارس أليسون باكير.

وجاء إيفرتون سوسا بمجهود فردي ليتسبب في ضربة جزاء للبرازيل، ينفذها ببراعة ريتشارليسون ليحرز الهدف الثالث الذي يكون بمثابة رصاصة الرحمة للمنتخب البيروفي في الدقيقة 90.