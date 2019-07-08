الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والعيسوية بالقدس

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، الليلة وفجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات ومداهماتٍ واسعة لمنازل المواطنين بالضفة الغربية المحتلة، وبلدة العيسوية بالقدس.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ جيش الاحتلال اعتقل عددا من مواطنين، وعُرف منهم:

- الأسير المُحرَر أحمد خالد العمور في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

-عبدالجبار جرار، ومجدي أبو الهيجا، وخالد الحاج، والأسيريان المُحرَران جمعة أبو خليفة ومحمد سوقية من مدينة جنين ومخيمها.

-علام محمد صلاح وماهر عابد في قرية كفر دان غرب جنين.

-الأسيران المُحرَران حسن محمد زغل من قرية زبوبا، وسلطان أحمد خلف من بلدة برقين في محافظة جنين.

-الأسير المُحرَر عبيدة جبور من منزله في قرية سالم شرق نابلس.

-الشاب إبراهيم يونس عقب اقتحامها مدينة قلقيلية.

كما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، حملة مداهمات واعتقالات في قرية العيسوية شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الشبان عرف من بينهم: محمد زكريا عليان، ومجد حلايقة، وعلي محمد مصطفي، ومحمد رمزي محيسن، ووليد زياد عبيد، ويزن أيمن عبيد.

وأضاف بأن قوات الاحتلال اعتقلت أيضا الفتاة براءة وائل محمود (20 عاما) للضغط على شقيقها براء من أجل تسليم نفسه بسبب عدم تواجده في المنزل لحظة مداهمته.