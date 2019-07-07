المدريدي "راموس" يتحدث عن زيارته لمصر

أعرب سرجيو راموس مدافع فريق ريال مدريد الإسباني، عن سعادته بقضاء إجازته في مصر، وتحديدا في مدينة الغردقة، المطلة على البحر الأحمر.

وكتب راموس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": " واحدة من أفضل الرحلات على الإطلاق؛ الآن أعرف لماذا يتحدث الجميع عن مصر وشعبها".

وأضاف: "مصر، سيكون لديها دائما قطعة من قلبي؛ لقد كانت تجربة لا تصدق".

وواصل موجها رسالة إلى رجل الأعمال المصري كامل أبو علي: "عزيزي كامل، لم أكن أعرفك بشكل شخصي عندما وصلت".

وأتم: "ولكن الآن يُمكنني أنّ أقول بأمان أنني قابلت صديقًا، أنا وعائلتي أريد أنّ أشكركم على لطفكم معي وكرمكم، وكرم ضيافتكم، أتمنى لكم كل خير".

وكان راموس قد وصل إلى الغردقة قبل عدة أيام رفقة زوجته وأولاده لقضاء إجازته في مصر، قِبل العودة إلى مدريد، من أجل المُشاركة في الاستعدادات للموسم الجديد 2019/2020.

وفي وقت سابق، كتبت صحيفة لا "كوكتيليرا" الإسبانية، أن قائد ريال مدريد سيرجيو راموس وزوجته بيلار روبيو يتمتعان بالصيف مع أسرتهم فى مصر.