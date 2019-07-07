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الاحتلال يكشف عن "قطار" يربط السعودية بتل أبيب

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:55 - 07 يوليو 2019
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بنك فلسطين
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كشفت ما تسمى الخارجية "الإسرائيلية" عن مبادرة طرحها وزير خارجيتها يسرائيل كاتس، لربط المملكة العربية السعودية والخليج مرورا بالأردن بخط السكك الحديدية الإسرائيلي وصولا إلى حيفا.

وأشارت الصفحة الرسمية التابعة لوزارة الخارجية، إلى أن الوزير الإسرائيلي، طرح هذه المبادرة خلال زيارته لأبو ظبي.

وكتبت صفحة "إسرائيل بالعربية" على حسابها الرسمي: "طرح وزير الخارجية الإسرائيلي خلال زيارته لأبو ظبي مبادرة تربط بين السعودية ودول الخليج مرورا بالأردن بشبكة السكك الحديدية الإسرائيلية وميناء حيفا في البحر الأبيض المتوسط. تتمخض المبادرة عن طرق تجارة إقليمية، أقصر وأرخص وأكثر أمانا، من شأنها دعم اقتصادات الدول".

ونقلت الصفحة على لسان الوزير قوله خلال زيارته: "أنا متحمس للتواجد هنا في أبو ظبي لتمثيل مصالح إسرائيل مع دول الخليج. هناك تقدم ملحوظ في العلاقة بين إسرائيل ودول المنطقة. وسأواصل العمل مع رئيس الوزراء نتنياهو لتعزيز سياسة التعاون بناء على قدرات إسرائيل في المجالات المدنية، الأمن والمخابرات".

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