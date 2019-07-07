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زلزال 7 درجات يضرب الساحل الشمالي الشرقي لجزيرة سولاويسي بأندونيسيا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:26 - 07 يوليو 2019
زلزال زلزال
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ضرب زلزال بلغت قوته 7.1 درجة بمقياس ريختر قبالة الساحل الشمالي الشرقي لجزيرة سولاويسي الأندونيسية، مساء اليوم الأحد.

وأفادت وكالة الزلازل الأندونيسية، بأن الزلزال جاء بقوة شديدة ما دفع السلطات إلى تحذير عام من حدوث موجات مد عملاقة أو ما يعرف بـ"تسونامي".

وأوضحت الوكالة أن الزلزال وقع في البحر على عمق عشرة كيلومترات، مقدرة قواته بـ 7.1 على مقياس ريختر.

بدورها، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن قوة الزلزال بلغت 6.9 درجة، وأنه وقع على بعد 24 كيلومتراً من الساحل.

ولم تتحدث لحتي الآن أي تقارير تفيد بوقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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