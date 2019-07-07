إتلاف 127 مركبة غير قانونية بضواحي القدس

اتلفت الشرطة اليوم 127 مركبة غير قانونية تم ضبطها خلال نشاط مروري نفذته خلال الـ24 ساعة الماضية في قرى وبلدات شمال غرب القدس المحتلة .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أن قوة من مختلف الادارات والاقسام ومركز شرطة بدو في شرطة ضواحي القدس تساندها قوة من الشرطة الخاصة وأخرى من شرطة الحراسات، نفذت نشاط مروري خلال الـ24 ساعة الماضية في بلدات شمال غرب القدس المحتلة بهدف ضبط المركبات والدراجات النارية غير القانونية، كونها اداة جريمة متنقلة تسببت في حوادث سير قاتلة واستخدمت في ارتكاب جرائم سرقات وترويج مواد مخدرة.

وأضافت بأن قوة الشرطة تمكنت من اتلاف 127 مركبة ميدانيا تم ضبطها في الشوارع وفي المزارع، وحجزت 5 مركبات للتحقق من مدى قانونيتها وحررت 22 مخالفة مرورية كان ابرزها، مركبات غير مسجلة لدى اراضي السلطة الفلسطينية وتحميل ركاب مقابل اجر في مركبات خاصة.

من جانبه أكد مدير شرطة ضواحي القدس العقيد حقوقي مأمون فحماوي بان شرطة ضواحي القدس تبذل جهود متواصلة على صعيدين الأول ضبط المركبات والدراجات غير القانونية والثاني الحد من استخدامها من خلال برامج التوعية والارشاد وحث المواطنين على عدم استخدامها بسبب مخاطرها واضرارها على الصعيدين الشخصي والمجتمعي، واشاد بتعاون المواطنين وتفهمهم لإجراءات الشرطة كونها للصالح العام ولحماية الارواح والممتلكات في المنطقة.