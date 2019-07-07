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"حماس" في ذكرى عدوان 2014: لن تمر "صفقة القرن" والمقاومة حق مكتسب

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 22:14 - 07 يوليو 2019
حركة حماس حركة حماس
بنك فلسطين
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قالت حركة "حماس"، إن نتائج معركة "العصف المأكول" شكلت علامات فارقة، مؤكدة، أنها ومن خلفها الشعب لن تقبل بتمرير أي مؤامرة تصفوية بحق القضية الفلسطينية ولو وقف من خلفها مَن وقف.

وأضافت في بيان صحفي في الذكرى الخامسة للمعركة: لن تمر صفقة القرن، ولن يثنينا عن هذا الموقف لا تهديد ولا أي ورش ومؤتمرات تعقد هنا وهناك.

وتابعت: على الاحتلال أن يقرأ الرسالة جيداً، وأن مقاومة لم تخذل شعبها في كل المحطات، لن تتوانى عن الرد على تغول الاحتلال بحق القدس والمسجد الأقصى.

ودعت الحركة كل فصائل العمل الوطني إلى الارتقاء برفض الصفقة من خلال الموقف السياسي والتوافق على برنامج نضالي لمواجهتها.

وحيّت صمود وثبات شعبنا الفلسطيني في الضفة وغزة وفلسطين المحتلة عام 48 والشتات، مؤكدةً التمسك بحقوق شعبنا مهما بلغت التضحيات.

وشددت على أن المقاومة حق مكتسب من كل الأوجه، وستظل المقاومة بكل وسائلها وعلى رأسها المسلحة هي الطريق لتحرير فلسطين كل فلسطين.

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