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رواد مواقع التواصل يعبرون عن استيائهم بعد خروج مصر من كأس أمم افريقيا

  • فلسطين اليوم - غزة-متابعة
  • 20:30 - 07 يوليو 2019
المنتخب المصري المنتخب المصري
بنك فلسطين
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توالت ردود فعل المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي، على خروج منتخب مصر لكرة القدم بطريقة مفاجئة من بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها على أرضها.

وعبر العديد من المغردين عن استيائهم من اداء المنتخب المصري وخروجه بهذه الطريقة من بطولة فاز بها مرات عديدة.

وانتشر بصورة كبيرة هاشتاغ #مصر_جنوب_افريقيا ليظهر في اكثر من 51 الف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية

كما تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا صباح اليوم الأحد هاشتاغ حمل عنوان اتحاد الكرة بعد ما أعلن رئيس الاتحاد استقالته على خلفية خروج المنتخب من البطولة.

 

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