رواد مواقع التواصل يعبرون عن استيائهم بعد خروج مصر من كأس أمم افريقيا

توالت ردود فعل المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي، على خروج منتخب مصر لكرة القدم بطريقة مفاجئة من بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها على أرضها.

وعبر العديد من المغردين عن استيائهم من اداء المنتخب المصري وخروجه بهذه الطريقة من بطولة فاز بها مرات عديدة.

وانتشر بصورة كبيرة هاشتاغ #مصر_جنوب_افريقيا ليظهر في اكثر من 51 الف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية

كما تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا صباح اليوم الأحد هاشتاغ حمل عنوان اتحاد الكرة بعد ما أعلن رئيس الاتحاد استقالته على خلفية خروج المنتخب من البطولة.

خروج منتخب مصر من البطولة شيء محزن جدًا، لكنه خروج عادل لمنتخب ملعبش كورة ب ٢ جنيه!

منتخب كسب ٣ ماتشات بالكوسة، لكنه متعلمش ولا حاجة من الكوسة اللي لعبها، مصمم يكسب بالدهلكة والفهلوة! — Ahmed Gamal Ziada (@AGamalZiada) July 6, 2019

لم يقدم منتخب مصر ولا مباراة مقنعة في البطولة بالرغم من العلامة الكاملة والشباك النظيفة في دور المجموعات ..!

نفرح لفرحها ونحزن لحزنها ، مصر تغادر البطولة ولا تغادر قلوبنا ، حظ أوفر من الأعماق لكل الأشقاء في أم الدنيا ❤️#كان_٢٠١٩ — فارس عوض (@farisf9) July 6, 2019

الفساد الإداري، متمثلا في سوء اختيار المجموعة التي تمثل مصر في هذه البطولة.

الفساد الأخلاقي حين يتم الدفاع عن لاعب ارتكب خطأ جسيما.

الفساد التكتيكي من خلال مدرب سيء لا يحسن إدارة المباراة.

من الطبيعي مع هذا الفساد الثلاثي أن نخرج مبكرا، وبهذه الطريقة. — عمار علي حسن (@ammaralihassan) July 6, 2019

الفساد الإداري، متمثلا في سوء اختيار المجموعة التي تمثل مصر في هذه البطولة.

الفساد الأخلاقي حين يتم الدفاع عن لاعب ارتكب خطأ جسيما.

الفساد التكتيكي من خلال مدرب سيء لا يحسن إدارة المباراة.

من الطبيعي مع هذا الفساد الثلاثي أن نخرج مبكرا، وبهذه الطريقة. — عمار علي حسن (@ammaralihassan) July 6, 2019

ممكن نستغل الخروج المهين من البطولة إننا نبني منظومة قوية لإدارة الكرة في مصر في العشر سنوات القادمة .. السؤال الأهم من مين هم رئيس و اعضاء الاتحاد القادم .. درسوا ايه وفين.. ممكن نجيب ناس مش مشهورة بس عندهم علم .. والله العظيم مش لازم اللي يشتغل في الكرة يكون لعب كرة #فرصة نصلح — Amir Mortada Mansour (@AmirMortada) July 7, 2019