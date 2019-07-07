جيش الاحتلال ينشر تفاصيل جديدة حول "عملية خانيونس"

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعض نتائج التحقيقات في فشل العملية الأمنية السرية في خان يونس جنوب قطاع غزة، بعد اكتشاف المقاومة لأفراد المجموعة الإسرائيلية التي تسللت إلى القطاع.



وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن "نتائج التحقيق التي نشرها الجيش الإسرائيلي الخاصة بالعملية في قطاع غزة التي قُتل فيها الملازم أول العقيد (م) في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، تبين أن الضابط قُتل برصاص أطلقته وحدته الخاص وليس عناصر حماس".



وأوضح الصحيفة، أن "التحقيق أشار إلى العيوب التي أدت إلى كشف القوة الخاصة"، مشيدا بدور الذي قامت به القوات الجوية والطبية التي شاركت في "عملية إنقاذ" القوة عقب اكتشافها.



وفي أول تعليق له على نتائج التحقيق، قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو: "سيتم تعلم الدروس المستفادة وسيجري تنفيذ التوصيات".



وتمكنت مجموعة من عناصر كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة "حماس"، من اكتشاف القوات الخاصة الإسرائيلية التي تسللت إلى مدنية خان يونس جنوب قطاع غزة مساء الأحد 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، حيث تمكن عناصر "كتائب القسام" برفقة القيادي نور الدين بركة، من تثبيت القوة الإسرائيلية والتحقيق معها لنحو 40 دقيقة، قبل أن يقوم أحد عناصرها بمباغتة بركة وإطلاق النار عليه عندما قرر الشهيد بركة نقلهم إلى مقر خاص بالمقاومة.



وأدى اكتشاف "كتائب القسام" التي أطلقت على العملية "حد السيف"، للقوات الخاصة الإسرائيلية والتي كانت في كانت في مهمة سرية بخان يونس جنوب قطاع غزة، إلى الاشتباك معها وقتل ضابط إسرائيلي وجرح آخر، واستشهاد سبعة من عناصر المقاومة، وأعقب ذلك جولة تصعيد عسكري استمرت 48 ساعة.



كما أدى فشل العملية الأمنية الإسرائيلية السرية العام الماضي، إلى الإطاحة بقائد قسم العمليات الخاصة بالاستخبارات الأسبوع الماضي، وسبقه استقالة وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، واستقالة قائد وحدة هيئة الأركان الخاصة "سييرت متكال".



وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن قائد وحدة النخبة "سييرت متكال"، الملقب بالرمز "ح" قرر إنهاء خدمته العسكرية والتفرغ للحياة المدني، وهو القائد الأول للوحدة على مدار 23 عاما الذي لم ينهي فترته المقررة في قيادة الوحدة.



وذكرت الصحيفة، أن هذه الاستقالة تأتي بعد عملية فاشلة لتسلل وحدة من قوته شرق خانيونس جنوب قطاع غزة في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي ومقتل قائدها وإصابة نائبه بعد انكشاف أمرها.