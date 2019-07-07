الاحتلال يعتدي على مقدسي بالضرب ويعتقله

تواصل سلطات الاحتلال، حملة "العقاب والتنكيل" في بلدة العيسوية، بمدينة القدس، حيث الاقتحامات اليومية لأحياء البلدة ونصب الحواجز على مداخلها واعتداء على السكان.

وأوضح محمد أبو الحمص عضو لجنة المتابعة في العيسوية، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة منذ ساعات الصباح حتى العصر 3 مرات، وضمت الفرق المقتحمة "الشرطة والقوات الخاصة والمخابرات"، وخلال ذلك داهمت أحياء وحارات البلدة بصورة استفزازية، وتمركزت في شوارعها وأمام المنازل السكنية والمنشآت التجارية ، وحررت المخالفات العشوائية للمركبات ولاصحاب المحلات التجارية.

وأضاف أبو الحمص أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على شاب بعد توقيفه أثناء قيادته مركبته النارية، ثم قامت باعتقاله ومصادرة الدراجة.

وأوضح أبو الحمص أن حملة العقاب الجماعي في البلدة مستمرة للأسبوع الرابع على التوالي، والتي بدأت بعد انتهاء شهر رمضان، وأدى ذلك الى استشهاد الشاب محمد سمير عبيد واعتقال العشرات من أبناء البلدة.