سائق يقتل صديقه المسن بمساعدة نجله

أقدم سائق مركبة بمساعدة نجله على ارتكاب جريمة بشعة عندما قام بقتل صديقه المسن داخل منزله في مدينة الاسكندرية بجمهورية مصر العربية.

وفي التفاصيل تلقى قسم شرطة برج العرب بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا بالعثور على جثة شخص داخل مسكنه الكائن بدائرة القسم، بالانتقال والفحص، تبين وجود جثة (أحد الأشخاص، 75 سنة، بالمعاش، مُقيم بالشقة محل البلاغ) مسجاه بسرير غرفة النوم ولا توجد بها إصابات ظاهرية، وبعثرة محتويات الشقة، وعدم وجود معلقاته الشخصية وهاتفه المحمول.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالإسكندرية أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة شخصان (سائق توك توك، ونجله- مُقيمان بمنطقة الغربانيات بدائرة القسم)، بحسب موقع مصراوي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما واقعة السرقة نظراً لارتباط الأول بعلاقة صداقة مع المجني عليه وعلمه باحتفاظه بمبلغ مالي متحصل من بيع شقة ملكه، وأضافا بعدم تمكنهما من العثور على المبلغ المالي المُشار إليه، عقب ارتكاب الجريمة، وقاما بالاستيلاء على (تليفزيون -شاشة -2 سرير -2 اسطوانة بوتاجاز -هاتف محمول -مجموعة من الأواني) وهربا، تم بإرشادهما ضبط المسروقات بمسكنهما، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهما للنيابة للتحقيق.