الاردن وفلسطين يتفقان على توسيع التعاون الزراعي

اتفق الجانبان الفلسطيني والاردني، خلال لقاء جمع اليوم الاحد وزير الزراعة الفلسطيني رياض عطاري ونظيره الاردن ابراهيم الشحاحدة على توسيع التعاون الزراعي بين البلدين.

وحسب بيان رسمي أردني فقد اتفق الجانبان على تطوير التعاون الزراعي والبيئي وتبادل القوائم الخاصة بالمنتجات الزراعية القابلة للتبادل وفق احتياجات الاسواق، وتعزيز التعاون في المجال الزراعي حسب الفرص المتاحة، والعمل على تطويرها باستمرار، والتأكيد على عقد اللجنة الزراعية الاردنية الفلسطينية المشتركة لبحث القضايا الزراعية المختلفة.

وقال الشحاحدة في تصريح صحفي، "نحن في الاردن معنيون بالشأن الفلسطيني، كما هو الشأن الاردني" مبديا استعداد الوزارة للتعاون والتواصل الدائم في مختلف المجالات التي تعزز صمود الشعب الفلسطيني.

اتفاق على تطوير القدرات الفلسطينية

وفي سياق متصل وقع مركز الملك عبد الله الثاني للتميز اتفاقية مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء الفلسطيني، في عمان اليوم الاحد للتواصل والتنسيق وتعزيز وتطوير التعاون في مجال بناء قدرات المؤسسات والموظفين الحكوميين الفلسطينيين.

وجاءت الاتفاقية التي وقعها عن المدير التنفيذي للمركز الدكتور إبراهيم الروابدة والأمين العام لمجلس الوزراء بالحكومة الفلسطينية الدكتور أمجد غانم، انطلاقاً من حرص الطرفين على بناء علاقات شراكة فعّالة مبنية على المعرفة والخبرات المتراكمة في مجال التميز، وتنظيم برامج تدريبية مشتركة وورشات وندوات وبحوث علمية وزيارات الخبراء في مجالات الإدارة والجودة والتميز المؤسسي.

وأشار الروابدة الى أن الاتفاقية التي تستمر أربع سنوات تهدف الى مساعدة الجانب الفلسطيني في تطوير نماذج التميز ومعايير التقييم المبنية على أفضل الممارسات الدولية، ووضع أطر تقييم أداء المؤسسات وإدارة جوائز التميز والعمل على نشر التميز في القطاعين العام والخاص وإعداد وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجال التميز الحكومي وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك. من جانبه اشاد غانم بالتعاون مع المركز بهدف نشر ثقافة التميز والابتكار والإبداع في المؤسسات الحكومية استناداً لأفضل المعايير العالمية، وتطوير أدائها والاستخدام الأمثل للموارد المادية والبشرية المتاحة، وتحقيق رضا متلقي الخدمة أفراداً ومؤسسات.