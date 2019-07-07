لماذا ستدفع أبل 680 مليون دولار لسامسونج؟

كشفت تقارير تقنية، أن شركة "أبل"، ستدفع مبلغا كبيرا لـ"سامسونغ"، بسبب عدم شراء الحصة المتفق عليها من شاشات الهاتف المصنوعة في كوريا الجنوبية.

وبحسب موقع "بوكيت ناو"، فإن الشركة الأميركية، ستدفع حوالى 680 مليون دولار، من الغرامات، لصالح سامسونغ، لأن "أبل" لم تستلم الكمية الكاملة من الشاشات التي قامت بطلبها، بعدما تضررت من انخفاض مبيعات هاتف "آيفون".

وعلى الرغم من المنافسة المحمومة بينهما، تعتمد شركة "أبل" على "سامسونغ"، بشكل كامل، في صناعة شاشات "AMOLED" المتطورة لهواتف آيفون.

ولم يجر الإعلان بشكل رسمي عن المبلغ الذي يتوجب على شركة "أبل" أن تدفعه، لكن خبراء رجحوا بأن يكون من مئات الملايين من الدولارات.

وتستعد الشركات للإعلان عن مداخيلها، في وقت لاحق من شهر يوليو الجاري، ومن المرجح أن تعلن سامسونغ انخفاضا للعام الثالث على التوالي.

وبحسب المصدر، فإن هذا التراجع يعود بالأساس إلى الحروب التجارية التي أطلق الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، شرارتها، لأنه يرى عدم تكافؤ في الشراكة التجارية بين الولايات المتحدة وباقي بلدان العالم.