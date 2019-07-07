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بلدية الاحتلال تستدعي أصحاب منازل بالقدس

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 18:35 - 07 يوليو 2019
شرطة الاحتلال في القدس شرطة الاحتلال في القدس
بنك فلسطين
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استدعت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، اليوم الأحد، خمسة مواطنين مقدسيين في حي وادي ياصول ببلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى المبارك، لمراجعة بلدية الاحتلال.

وأفاد عضو لجنة الدفاع عن عقارات وأراضي بلدة سلوان خالد الشويكي بأن شرطة الاحتلال ترافقها طواقم من بلدية الاحتلال داهمت خمسة منازل في حي وادي ياصول.

وأوضح الشوبكي أن بدلية الاحتلال سلمت اصحابها إخطارات لمراجعة البلدية بحجة البناء دون ترخيص. وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية وفا"،

يشار إلى أن أكثر من 80 منزلا آخر أُخطرت بالهدم في نفس الحي.

وكان الشويكي قد أوضح في تصريح سابق بأن الاحتلال يهدف من خلال هدم البيوت في حي وادي ياصول، إلى بناء قرى سياحية على أنقاض الأبنية والممتلكات الفلسطينية.

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