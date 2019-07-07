"اشتية" يؤكد استعداد حكومته للذهاب إلى غزة

أكد رئيس حكومة رام الله د. محمد اشتية، اليوم الأحد، استعداد حكومته الفوري للذهاب إلى قطاع غزة، والسير قدماً في المصالحة بناء على اتفاق المصالحة الموقع بين الفصائل عام 2017.

وقال د. اشتية في مقابلة لبرنامج "العاشرة" على قناة "المملكة" الأردنية، "إن الحكومة لا تمانع من إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية".

وأشار إلى أن حركة حماس طلبت أن تكون شريكا في الحكومة الفلسطينية الحالية غير أننا اشترطنا المصالحة أولا.

من جانب آخر، شدد اشتية، على أن الحكومة الفلسطينية ستقاضي إسرائيل دوليا على سرقة الأموال الفلسطينية "المقاصة".

وكان رئيس الوزراء اشتية، أكد في وقت سابق أن حكومته حريصة على اتخاذ كل إجراء يخدم المصالحة، ويقود لها، ومن ذلك توحيد صرف الرواتب بين الضفة وغزة.

كما أنه أبدى استعداد حكومته أيضا لإنجاز الانتخابات، حال الوصول إلى توافق وطني، وفق ما أعلن الرئيس محمود عبّاس.

ويسعى وفد المخابرات المصري هذه الأيام إلى تقريب وجهات النظر بين حركتي فتح وحماس لتطبيق اتفاق المصالحة 2017.