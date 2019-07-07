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تل أبيب تشيد بالعلاقات الأمنية مع القاهرة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:57 - 07 يوليو 2019
السيسي ونتنياهو السيسي ونتنياهو
بنك فلسطين
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أشاد مصدر عسكري إسرائيلي بالعلاقات الأمنية بين تل أبيب والقاهرة، واصفاً "العلاقات بالمثمرة والقوية".

ونفى مصدر في الصناعات العسكرية "الإسرائيلية" لقناة news24" وجود دفاعات جوية من صنع إسرائيلي حول سد النهضة في إثيوبيا.

وقالت القناة نقلا عن المصدر الإسرائيلي الذي وصفته بالأمني المطلع أن "التعاون الأمني المثمر بين مصر وإسرائيل خلال السنوات الأخيرة لن ينهار أمام قضايا تتعلق بالزراعة والمياه".

وكان تقرير نشره موقع ديبكا الاستخباراتي الإسرائيلي، اليوم، أفاد بوجود توتر حاد في العلاقات بين إسرائيل ومصر عقب نصب ثلاثة طواقم تابعة للصناعات العسكرية الإسرائيلية أنظمة دفاعية جوية لصواريخ Spyder-MR حول سد النهضة الذي تشيده إثيوبيا منذ عدة سنوات على روافد النيل من المياه.

 

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