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الصحة بغزة تنعى الدكتور محيي الدين الفرا

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:18 - 07 يوليو 2019
بنك فلسطين
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نعت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، د. محيي الدين الفرا، أحد كوادرها السابقين والذي وافته المنية، صباح اليوم الأحد، بمستشفى المقاصد بمدينة القدس المحتلة.

وقالت الوزارة إن الفقيد هو أحد خيرة كوادرها والذي قدم خلال عمله العديد من الاسهامات الطبية، حيث كان يشغل منصب رئيس قسم الباطنة في مجمع ناصر الطبي بمحافظة خان يونس .

وتقدمت الوزارة بخالص التعازي والمواساة باسم د. يوسف ابو الريش وكيل وزارة الصحة ود. مدحت محيسن الوكيل المساعد وكافة كوادرها الى ذوي الفقيد وعائلة الفرا الكرام سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وكل من شهد له بالخير والعطاء الصبر وحسن الثواب.

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