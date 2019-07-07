مصرع مستوطنة متأثرة بجراحها بقصف سرايا القدس لعسقلان خلال معركة حمم البدر

أعلنت مصادر طبية صهيونية اليوم الأحد عن وفاة المستوطنة ريفكا جميل في مستشفى برزيلاي في عسقلان متأثرة بجراح أصيبت بها بقصف سرايا القدس لمدينة عسقلان المحتلة خلال معركة حمم البدر في الخامس من مايو.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت": أن عدد القتلى الصهاينة ارتفع إلى 5 خلال جولة التصعيد الأخيرة، وذلك بعد مصرع المستوطنة "ريفكا جميل" متأثرة بجراحها بعد سقوط الصواريخ على مدينة عسقلان.

جدير بالذكر أن سرايا القدس والمقاومة الفلسطينية أعلنت مسؤوليتها عن قصف المدن والمغتصبات الصهيونية بمئات الصواريخ والقذائف من بينها صاروخ بدر 3 الذي أسدل الستار عنه خلال معركة حمم البدر، واستهدفت به مدينتي عسقلان وأسدود، وقد ألحق أضراراً مادية كبيرة في الممتلكات والمنازل الصهيونية.

وخاضت المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها سرايا القدس معركة حمم البدر والتي تمكنت من خلالها من قتل أربعة مغتصبين صهاينة وإصابة العشرات، وألحقت أضرار مادية فادحة بالممتلكات والمنازل الصهيونية، جراء قصف المقاومة مدن ومغتصبات العدو بمئات الصواريخ والقذائف، كما استهدفت سرايا القدس وكتائب القسام ناقلة جند صهيونية بصاروخ كورنيت شرق الوسطى، واستهدفت المقاومة مركبة عسكرية بصاروخ موجه شمال غزة، رداً على العدوان الصهيوني.