عُمان تقدم مساعدات مالية لعائلات فقيرة في غزة

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) يوم الأحد عن تبرع حكومة سلطنة عُمان بمبلغ 333,900 دولار لبرنامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية التابع للأونروا في غزة.

وقالت "أونروا" إنه: "من خلال هذا التبرع السخي تمكنت الأونروا من توزيع المساعدات المالية على 2,226 أسرة فقيرة ممن يعيشون على أقل من 1.74 دولار يوميًا للفرد والمسجلين في شبكة الأمان الاجتماعي التابعة للأونروا".

وأوضحت أن تلك الأسر حصلت على مساعدة مالية بمقدار 150 دولار أمريكي.

وبيّنت أن "الأسر المستحقة يجب أن تكون مكونة من أربعة أفراد على الأقل، وألا يكون لديها مصدر دخل ثابت من الأونروا أو من السلطة الفلسطينية أو من المنظمات الدولية الأخرى وألا تكون استفادت هذه الأسر من تبرعات سابقة مثل لحوم الأضاحي أو اللحوم المجمدة أو طرود سحور رمضان".

وقال رئيس برنامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية في أونروا عاصم أبو شاويش إن هذه المساعدة "تعطي بصيصًا من الأمل لأسر اللاجئين الأشد فقراً والأكثر احتياجاً في غزة، الذين يعيشون في ظروف صعبة للغاية".

وأضاف "من خلال هذه المساهمة، يمكن للأونروا أن تساعد وتخفف من معاناة 8,904 لاجئ (2,226 أسرة)".

وذكرت أونروا أن سلطة عُمان تقدم مساعدات نقدية بشكل سنوي لعائلات اللاجئين الفلسطينيين من خلالها في الأردن ولبنان وغزة منذ عام 2009.