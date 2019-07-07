توتر مصري اسرائيلي.. "اسرائيل" تقرر حماية سد النهضة الاثيوبي

قالت مصادر اسرائيلية "ان العلاقات الاسرائيلية المصرية تشهد حالة من التوتر الشديد بعد ان اكملت اسرائيل انشاء نظام للدفاع الجوي حول سد النهضة الذي بنته اثيوبيا".

وبنت اسرائيل نظاما دفاعيا جويا لصواريخ Spyder-MR حول سد النهضة والذي يبلغ ارتفاعه حوالي 150 مترا وعرضه 1870 مترا.

وبمجرد اكتماله، يمكن للسد استيعاب ما يصل إلى 74 مليار متر مكعب ما يمكن اديس ابابا من إنتاج الكهرباء إلى ثلاثة أضعاف وتسمح بالتصدير إلى البلدان المجاورة.

وعارضت مصر بناء السد لأن 85 في المائة من إمدادات المياه يمر عبر إثيوبيا، رغم أن أديس أبابا منذ فترة طويلة تقدم إلى القاهرة سلسلة من الوعود لتخفيف مخاوفها من نقص المياه في مصر.

ووفقا للمصادر العسكرية والاستخباراتية الاسرائيلية فقد بدأت اسرائيل ببناء النظام الدفاعي حول السد العملاق في أوائل شهر مايو وانتهى بعد شهرين ونصف.

وقال موقع ديبكا الاستخباري الاسرائيلي ان إثيوبيا قررت شراء النظام الاسرائيلي المضاد للطائرات بعد تتبع أدائه خلال الاشتباكات العسكرية التي وقعت قبل خمسة أشهر بين الهند وباكستان في كشمير.

وزعم الموقع انه مشاورات جرت في مكتب الرئيس المصري حول كيفية إقناع إسرائيل بالتوقف عن تزويد هذا النظام وإقامته في إثيوبيا. "ومع ذلك، تم رفض النداءات المباشرة وغير المباشرة من الرئيس المصري السيسي إلى مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".

ونظام Spyder-MR هو النظام الوحيد المضاد للطائرات في العالم القادر على إطلاق نوعين مختلفين من الصواريخ من قاذفة واحدة والذي يبلغ مداها حوالي 5 كم، و50 كم.