هذه الفواكه يجب ان تكون في ثلاجتك خلال الصيف!

الفواكه الصيفية هي إضافة هامة للغاية لنظامنا الغذائي لأنها تسهم في تزويد الجسم بقدر كبير من الألياف والمعادن والفيتامينات. بالإضافة إلى ذلك ، فهي أيضًا بديل للحلويات غير الصحية التي تحتوي على نسبة عالية من السكر. إلى جانب ذلك، لا تحتوي الثمار على الدهون.

المشمش

على الرغم من من موسمه القصير، فان ثمرة المشمش تحتوي على فيتامينات A و C و E والمعادن (غنية بشكل خاص بالبوتاسيوم) والألياف ومضادات الأكسدة، ومفيدة للبصر، وتحسين مظهر الجلد، وتحفيز الامعاء والسعرات الحرارية.

الشمام

غني بالبوتاسيوم ويحتوي على كمية قليلة جدًا من الصوديوم، مما يجعله جيدًا لضغط الدم المرتفع. كما يحتوي الشمام أيضًا على الألياف الغذائية والفيتامينات (بما في ذلك فيتامين C وفيتامين B6 وحمض الفوليك وفيتامين K والمغنيسيوم) وغني بالسوائل، وتناولها في الصيف يساعد الجسم على تجنب الجفاف.

العنب

على الرغم من أنه يحتوي على نسبة كبيرة من السكر، إلا أن العنب يحتوي على فيتامينات (بما في ذلك فيتامين C وفيتامين K وثيامين وريبوفلافين وفيتامين B6) ومعادن (البوتاسيوم والمنغنيز والنحاس). بالإضافة إلى ذلك، يحتوي أيضًا على مركبات طبيعية، اثبتت الدراسات أن لها خصائص وقائية ضد أنواع معينة من السرطانات، كما ان العنب يقلل من مستوى الالتهابات في الجسم وتمنع نمو وانتشار الخلايا السرطانية في الجسم.

البطيخ

غني بالفيتامينات (فيتامين C وفيتامين A و B) ، يحتوي أيضًا على اللايكوبين - أحد مضادات الأكسدة التي تساعد على منع أنواع مختلفة من السرطان، بما في ذلك سرطان البروستاتا. بالإضافة إلى ذلك ، يحسن صحة القلب والأوعية الدموية ويساعد على تقليل ضغط الدم وغني بالسوائل .

البرقوق

ثمرة فعالة جدا في تحفيز الجهاز الهضمي ومليئة بالفيتامينات والمعادن وتحتوي على مضادات الأكسدة. رغم أنها حلوة ، فإنها لا تسبب ارتفاعًا حادًا في مستويات السكر في الدم وقد تساعد في تنظيمه. وذلك لأنها تسبب زيادة في هرمون يسمى أديبونيكتين ، والذي هو جزء من نظام تنظيم نسبة السكر في الدم.

الكرز

الكرز غني بفيتامين B وفيتامين K وغني بفيتامين C بشكل خاص ، مما يساهم في تقوية جهاز المناعة. بالإضافة إلى ذلك ، تحتوي على معادن مهمة مثل البوتاسيوم - وهو معدن يساعد الخلايا على العمل وتوليد الطاقة - الكالسيوم - ضروري لصحة العظام ويحتوي على كمية عالية نسبيا من الميلاتونين (المعروف أيضا باسم "هرمون النوم") الذي يساعد الجسم على الاستعداد للنوم .

الخوخ

تحتوي ثمرة الخوخ على فيتامينات (أ ، ج ، هـ ، ك) ومعادن مثل البوتاسيوم والنياسين والنحاس والمنغنيز. هناك عدد من الدراسات التي تبين أن الخوخ مرتبط بالأحماض الصفراوية ويقلل من مستوى الكوليسترول في الدم.