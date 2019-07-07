متضامنون مع فلسطين يقاومون الاحتلال بطريقة مميزة

بدأ متضامنون مع الشعب الفلسطيني فعاليات استثنائية لمقاومة الاحتلال الاسرائيلي خلال معرض "فلسطين إكسبو" الذي بدأ أعماله في العاصمة البريطانية لندن السبت ويستمر حتى مساء الأحد، وسط اقبال كبير من آلاف العرب والبريطانيين الذين انضموا للمحاضرات والندوات والمعارض الجانبية.

وتضمن المعرض جملة من الفعاليات والألعاب التي تقام لأول مرة وتهدف الى شرح معاناة الفلسطينيين بشكل عملي، مثل إقامة جدار فاصل فعلية لتوضيح ما يسببه من متاعب للسكان، وكذلك توفير ألعاب على شكل "بولينج" لإتاحة الفرصة أمام المشاركين بها انهم يقومون بهدم الجدار الاسرائيلي والمستوطنات غير الشرعية المقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وقال المتحدث الرسمي باسم "فلسطين إكسبو" عدنان حميدان لموقع "عربي21" إن "الفعاليات المقامة تتميز بأنها كلها تعرض التحديات التي يواجهها الفلسطينيون بشكل إبداعي، فمثلاً تجعل الشخص الزائر يشعر بمعاناة الفلسطيني من جراء الجدار العازل، وتجعله يشعر بمعاناة الفلسطيني من جراء وجود الحواجز الالكترونية على المعابر، وكذلك التحديات التي يعاني منها الطلبة الفلسطينيون".

كما يشير حميدان الى أن المعرض تضمن أيضا زوايا لأشجار الزيتون من أجل إظهار ما يحاول الاحتلال الاسرائيلي تدميره من أشجار، بينما يعاني الفلسطينيون في إعادة زراعة هذه الأشجار.

ويقول حميدان إنه يوجد مجموعة ألعاب أيضا في المعرض من بينها "البولينج" التي يقوم الشخص بواسطتها بتدمير جدار الفصل العنصري الاسرائيلي، ويعيد توحيد المدن والقرى التي قسمها الاحتلال بجداره.

وشهد معرض "فلسطين إكسبو" في وسط لندن مجسما ضخما للمسجد الأقصى المبارك يتيح للزوار التعرف على أركان الحرم القدسي الشريف، إضافة الى مجسم آخر يحمل اسم "مستشفى الشفاء" ويهدف للتعريف بمعاناة القطاع الطبي في غزة من جراء الحصار الاسرائيلي المفروض منذ سنوات طويلة.