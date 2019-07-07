استدعاء أصحاب منازل بالقدس لمراجعة بلدية الاحتلال

استدعت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، اليوم الأحد، خمسة مواطنين مقدسيين في حي وادي ياصول ببلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى المبارك، لمراجعة بلدية الاحتلال.

وأفاد عضو لجنة الدفاع عن عقارات وأراضي بلدة سلوان خالد الشويكي، بأن شرطة الاحتلال ترافقها طواقم من بلدية الاحتلال داهمت خمسة منازل في حي وادي ياصول، وسلمت اصحابها إخطارات لمراجعة البلدية بحجة البناء دون ترخيص.

يشار إلى أن أكثر من 80 منزلا آخر أُخطرت بالهدم في نفس الحي.

وكان الشويكي قد أوضح في تصريح سابق لـ"وفا"، إن الاحتلال يهدف من خلال هدم البيوت في حي وادي ياصول، إلى بناء قرى سياحية على أنقاض الأبنية والممتلكات الفلسطينية.