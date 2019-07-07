السفير اللوح: أنهينا حجوزات النقل الجوي لحجاج غزة والتفاوض قائم بشأن البري

السفير اللوح : سيتم حل مشكلة المرضى وأصحاب زراعة الكبد المتواجدين في القاهرة قريباً

السفير اللوح : لا علاقة لنا بالجوازات المصفرة وانما متعلق بالسلطات الامنية المصرية"

أكد دياب اللوح السفير الفلسطيني في العاصمة المصرية القاهرة اليوم الأحد ، انتهاء التفاوض حول النقل الجوي الخاص بحجاج قطاع غزة للعام الحالي ، في حين لايزال التفاوض قائم حول النقل البري حتى اللحظة ، نافياً أن يكون للسفارة الفلسطينية أي علاقة بأسماء الكشوفات الخاصة بالحجاج وانما الأمر متعلق بوزارة الأوقاف .

وقال اللوح خلال تصريحات لإذاعة القدس :" منذ تسلمي لمهامي بالقاهرة عملنا بجهد كبير لحل مشكلة المسافرين العالقين في مصر" ، مشيراً الى ان كافة المواطنين الخارجين من غزة يتمكنون من الوصول بذات اليوم للقاهرة اما العائدين فيضطرون للمبيت في العريش من اجل سلامتهم وكافة الخدمات متوفرة في مدينة العريش.

بخصوص المرجعين على المعبر ، بين : "لا نستطيع الحصول على اسباب خاصة لأن الأمر متعلق بالجهات الأمنية المصرية".

أوضح اللوح الى انه سيتم حل مشكلة المرضى وأصحاب زراعة الكبد المتواجدين في القاهرة قريبا بعد تحويل الاموال اللازمة من رام الله ، ناصحاً المتواجدين في القاهرة من اصحاب التحويلات الطبية الانتظار والتمهل قبل العودة لغزة ".

وبالنسبة لأصحاب الجوازات المصفرة قال "ليس لنا علاقة بهذا الامر وانما متعلق بالسلطات الامنية المصرية" ، مشيراً الى إمكانية أصحاب الوثائق الخاصة باللاجئين زيارة غزة من خلال الحصول على تأشيرة مصرية و صورة هوية خاصة من أحد الأقارب المتواجدين بغزة.