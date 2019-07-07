رئيس وزراء "إسرائيلي" أسبق يُعارض التوصل لصفقة أسرى مع حماس مقابل جثة

أبدى رئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق ايهود أولمرت، معارضته الشديدة للتوصل لصفقة أسرى مع حركة حماس جثامين جنديين.

وتأتي تصريحات أولمرت خلال مقابلة مع الصحافية الاسرائيلية نوريت كانتي، على الرغم من موافقته على إطلاق سراح سمير القنطار وسجناء آخرين و 197 جثمان من عناصر حزب الله مقابل جنود جثامين الجنود "الإسرائيليين" إيهود جولدواسر وإلداد ريجيف اللذين كان لدي حزب الله.

وقال أولمرت:"إن العبرة التي توصلت لها من الصقه مع حزب الله هو عدم الافراج عن اي اسير للعدو"

وجاءت اقوال إيهود أولمرت ردا إلى قضية إطلاق سراح الجنديين هدار جولدين وأورون شاؤول الاسيرين لدي حماس وقال إنه لا ينبغي اطلاق سراح اسري فلسطينين احياء مقابل جثامين الجنديين غولدن واورون شاؤول

وتطرق اولمرت مباشرة إلى مسألة عودة جثة غولدين التي تحتجزها حماس قائلاً: "حسب ذاكرتي فإن عائلة غولدين قامت بجنازة لابنها لذلك هل يجب علينا الإفراج عن جزء من الجثة مقابل أسري فلسطينين ؟.

وأكد أولمرت أنه يعارض أيضًا إطلاق سراح اسري مقابل جثة أورون شاؤول

وردا علي تصريحات اولمرت قالت اسرة الجندي غولدن " نحن نحترم اقوال ايهود اولمرت ولكن تصريحات ليس لها علاقة بالواقع .

