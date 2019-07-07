بعد الاعلان  الايراني نتنياهو يصب غضبه علي بريطانيا وفرنسا والمانيا 

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى فرض عقوبات صارمة على إيران عقب قيامها بزيادة تخصيب اليورانيوم.

وتساءل نتنياهو بعد الإعلان الايراني، عن تحذيرات تلك الدول بفرض عقوبات على طهران حال قيامها بهذه الخطوة. مضيفاً، "لقد وقعتم على هذا الاتفاق، وقلتم أنه بمجرد اتخاذ هذه الخطوة ستكون هناك عقوبات صارمة، أين انتم منها الآن؟"، وفق ما أورد موقع يديعوت أحرونوت.

ورأى أن الخطوة الإيرانية مجرد خطوة صغيرة. لافتاً إلى أن الحرب العالمية الثانية بدأت عندما اتخذت ألمانيا خطوة صغيرة أيضا.

وشدد على أن إسرائيل ستعمل باستمرار ضد ما وصفه بـ "العدوان الإيراني".