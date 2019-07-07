ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

8 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

بعد الاعلان  الايراني نتنياهو يصب غضبه علي بريطانيا وفرنسا والمانيا 

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 11:30 - 07 يوليو 2019
بنيامين نتنياهو بنيامين نتنياهو
بنك فلسطين
مشاركة

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى فرض عقوبات صارمة على إيران عقب قيامها بزيادة تخصيب اليورانيوم.

وتساءل نتنياهو بعد الإعلان الايراني، عن تحذيرات تلك الدول بفرض عقوبات على طهران حال قيامها بهذه الخطوة. مضيفاً، "لقد وقعتم على هذا الاتفاق، وقلتم أنه بمجرد اتخاذ هذه الخطوة ستكون هناك عقوبات صارمة، أين انتم منها الآن؟"، وفق ما أورد موقع يديعوت أحرونوت.

ورأى أن الخطوة الإيرانية مجرد خطوة صغيرة. لافتاً إلى أن الحرب العالمية الثانية بدأت عندما اتخذت ألمانيا خطوة صغيرة أيضا.

وشدد على أن إسرائيل ستعمل باستمرار ضد ما وصفه بـ "العدوان الإيراني".

 

متعلقات