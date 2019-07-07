بعد خروج مصر والمغرب.. النشطاء يعولون على الجزائر

بعد الخسارة المفاجئة للمنتخب المصري (الفراعنة)، أمام جنوب أفريقيا بهدف نظيف، وخروج الفراعنة من بطولة الأمم الأفريقية، كثاني فريق عربي يغادر البطولة بعد المنتخب المغربي، تنتظر الأعين العربية تجاه المنتخب الجزائري الذي سيلتقي المنتخب الغيني الليلة الساعة 10 مساءً، وسط دعم نشطاء التواصل الاجتماعي.
وغرّد النشطار على هاشتاق #الجزائر_غينيا، متأملين أن يجتاز غينيا ويتأهل لدور اللاحق، نظراً لما قدمه من مستوى رائع في دوري المجموعات.
إليكم أبرز التعليقات من قبل النشطاء الجزائريين على موقع تويتر رصده موقع "فلسطين اليوم".
بتمنى من الشباب السودانين الفي مصر يساندوا منتخب الجزائر في الملعب في كأس أمم افريقيا ونرفع العلمين سوا ودي اقل حاجة ممكن نردها ليهم وتكون حركة جميلة وان شاء الله الكأس حقهم
#الجزائر_غينيا#السودان