عواد: الأسبوع القادم سيتم تحديد موعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة"الإنجاز"

أكد محمد عواد مدير عام القياس والتقويم والامتحانات بوزارة التربية والتعليم برام الله اليوم الاحد ، انه سيتم خلال الأسبوع القادم تحديد موعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة "الإنجاز" لعام 2019-2020.

ونفى عواد خلال تصريحات لإذاعة القدس كافة الاخبار التي يتم تداولها منذ يومين بشأن موعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة ، مؤكداً ان وزارة التعليم أصدرت بالأمس بياناً لنفي كافة الاشاعات التي تتحدث عن تحديد أي موعد لإعلان النتائج .

وقال ان لجان الامتحانات تعمل ليل نهار لإتمام عملية التصحيح ، معتبراً ان التصحيح قد انتهى في المناطق الشمالية" الضفة الغربية" ومستمر حتى اللحظة في المناطق الجنوبية "قطاع غزة" .

واعتبر ان التصحيح وتعبئة النتائج عملية دقيقة وحساسة وبحاجة الي مزيد من الوقت ، ولا يمكن الاستعجال في اعلان موعد النتائج .

وبشأن الإعلان ، فأوضح ان الإعلان عن نتائج الثانوية بعد الاتفاق سيكون عبارة عن بيان صحفي وليس مؤتمراً صحفياً والنتائج ستكون أرقام كالعام الماضي وليست أسماء وسيتم الاتفاق مع شركات الاتصالات للإعلان .