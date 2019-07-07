الشعبية تحذر من استمرار المس بالأسرى المضربين عن الطعام

حذرت قيادة منظمة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سجون الاحتلال اليوم الأحد، إدارة السجون الاحتلال ومخابراتها من استمرار المس بالأسرى المضربين عن الطعام في معركة الوحدة والإرادة.

وأكدت قيادة منظمة الجبهة الشعبية فرع السجون في بيان جماهيري، انضمام أسرى آخرين للمعركة صدر بحقهم قرارات اعتقال إداري ومنهم من تم تحويله للاعتقال الإداري بعد أن أنهى فترة محكوميته الظالمة التي فرضتها عليهم محاكم الاحتلال العسكرية.

وشددت القيادة على أن معركة الوحدة والإرادة لازالت مستمرة، وهي معركة الأمعاء الخاوية التي يخوضها المناضلون الثوريون الذين حسموا خيارهم برفض الاعتقال الإداري بأمعائهم الخاوية، لافتةً إلى أن مصلحة السجون تمارس كافة أشكال التعذيب والتنكيل بالأسرى الإداريين المضربين عن الطعام في معتقلي النقب وعوفر بعد أن تم عزلهم في زنازين.

ودعت القيادة، جماهير شعبنا وقواه المناضلة والحية إلى البدء بدعم الأسرى المضربين عن الطعام عبر فعاليات ودعم وإسناد شعبي واسع.

وقد حيت الدور الطليعي والمتقدم لكل من لجنتي الأسرى للجبهة والقوى في غزة على الفعاليات والأنشطة التي نظمتها وستنظمها دعماً للأسرى المضربين والتي تشكل أحد أهم ركائز وروافع النضال المساند للأسرى والمضربين بشكل خاص.

كما ثمنت دعوة القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله للمشاركة الفاعلة يوم الثلاثاء بفعالية وطنية شعبية لدعم الأسرى والتأكيد على رفض كل محاولات المس بقضيتنا الوطنية.

ودعت، الكل الوطني إلى إعداد صيغة برنامج نضالي يتعلق بالأسرى الإداريين ودعمهم ومساندتهم، وإثارة هذا الملف على كافة الصعد والمستويات.

كما جددت، دعوتها للأسرى المحررين الإداريين بالأخص والذين خاضوا هذه المواجهة سابقاً بتنظيم يوم دعم يتم من خلاله الإعلان عن إضراب عن الطعام ليوم واحد فقط.

وأكدت القيادة، على أن معركة الوحدة والإرادة ستتسع وتتصاعد وتحتاج إلى كل دعم ومساندة لها فكل دعم يعزز موقع الاسرى الذين يخوضون هذه المواجهة ويمكنّهم من تحقيق أهدافها.