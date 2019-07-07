مسؤول إيراني يؤكد تلقي طهران رسالة أمريكية عقب إسقاط طائرتها المسيرة

أكد مسؤول إيراني الأحد، أن بلاده تلقت رسالة من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد إسقاط الطائرة المسيرة في الخليج.

وقال قائد منظمة الدفاع المدني الإيرانية غلام رضا جلالي إن "واشنطن بعثت برسالة إلى طهران بعد إسقاط الطائرة المسيرة في الخليج، تحذرها فيها من ضربة محدودة"، مضيفا أنه "بعد إسقاط طائرتها المتسللة أبلغتنا الولايات المتحدة عبر وسطاء دبلوماسيين بأنها تريد تنفيذ عملية محدودة".

وأكد جلالي الذي يعد أيضا من القيادات الكبيرة في الحرس الثوري الإيراني، أن "طهران كان ردها، بأننا نعتبر أي عملية بداية حرب"، بحسب ما أوردته وكالة فارس للأنباء.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفى الشهر الماضي، أن يكون بعث بأي رسالة إلى إيران لتحذيرها من هجوم عسكري، وذلك في أعقاب إسقاط طهران طائرة أمريكية، وقال ترامب: "لم أبعث برسالة إلى طهران لتحذيرها من هجوم ولا أسعى للحرب".

وسبق كذلك أن نفى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام عن رسالة من ترامب إلى إيران عبر سلطنة عمان، بهدف الحوار بين البلدين.

وقال بومبيو في بيان له إن "الرئيس ترامب لم يبعث برسالة إلى طهران"، مشددا على أن الموقف الأمريكي واضح، "وسنتحرك عندما يحين الوقت المناسب".