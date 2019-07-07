استقالات وإقالات في الاتحاد المصري بعد خسارة المنتخب

قدم هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، استقالته بعد إقالته كامل الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة المكسيكي خافيير أغيري، عقب الخروج من بطولة أمم أفريقيا المقامة على الأراضي المصرية من ثمن النهائي أمام جنوب أفريقيا.

ووفقًا لصفحة الاتحاد المحلي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فقد "أعلن هاني أبو ريدة استقالته من رئاسة الاتحاد، ودعا أعضاء مجلس الإدارة لتقديم استقالاتهم، وذلك عقب خروج المنتخب الوطني من بطولة الأمم الأفريقية".

وفي تصريحات لأبوريدة لموقع الاتحاد الإلكتروني، قال: "إن هذا القرار يأتي كالتزام أدبي رغم أن اتحاد كرة القدم لم يقصر في شيء تجاه المنتخب الوطني وقدم له كل الدعم المادي والمعنوي على الوجه الأكمل".

وعن مصير الجهاز الفني والإداري للفريق، أكد أنه مقال بالكامل بعد أن خيب آمال جماهير الكرة المصرية والمسؤولين عنها رغم تلبية كافة مطالبه.

وأعلن أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد استقالته، مع خمسة أعضاء بمجلس إدارة الاتحاد المصري وهم، أحمد مجاهد وسيف زاهر وحازم إمام وخالد لطيف ودينا الرفاعي.

وخرج منتخب مصر صاحب الضيافة من بطولة كأس أمم أفريقيا، عقب خسارته أمام جنوب أفريقيا، في مفاجأة من العيار الثقيل، بنتيجة (1-0)، السبت، في دور ثمن نهائي البطولة.

وسجل منتخب البافانا هدف الفوز في الدقيقة الـ85 عن طريق ثيمبونيسكي لورش، بعد أداء باهت للمنتخب المصري الذي لم ينجح في استغلال الدعم الجماهيري الكبير في ستاد القاهرة.

وضرب منتخب جنوب أفريقيا موعدا مع نيجيريا في دور الثمانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية، بينما ودع الفراعنة البطولة مبكرا.