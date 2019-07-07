المستوطنون غاضبون من تعليق مئات الأعلام الفلسطينية على طرق الضفة

أعرب مستوطنو الضفه الغربية المحتلة، عن سخطهم هذا صباح اليوم الأحد، بعد أن زينت طرق الضفه المحتلة، والطرق التي تسلكها سيارات المستوطنين بأعلام فلسطين

فقد تم تعليق مئات الأعلام الفلسطينية على طول الطرق الرئيسية في جميع أنحاء الضفه الغربية في عملية ليلية وسرية شملت العديد من أطقم العمل والشاحنات بما في ذلك الرافعات لتعليق الاعلام بسرعه .

وقد علقت الأعلام على طول الطريق 60 من غوش عتصيون إلى جبل الخليل وتقاطع الأغنام والسلاسل. أيضا ، على طول الطريق السريع 5 شمالي الضفه الغربية من تقاطع جيتي أفيسار ، عبر أورانيت ، بروشين ، تقاطع بيدويل. في منطقة بنيامين في نفيه تسوف وبساجوت وأوفرا وشيلو و الطريق السريع 1 بالقرب من خان الأحمر وغيرها

وحذرت منظمة رغافيم المتطرفه من تعليق الاعلام محرضة المستوطنين لتقديم شكاوي لقوات الاحتلال لازالتها وقالت المنظمة إذا استمر البناء الفلسطيني غير القانوني في المنطقة C دون انقطاع ويسمح بإقامة دولة فلسطينية وفقًا لخطة فياض.

