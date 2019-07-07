نتنياهو يهدد مجدداً: نستعد لمعركة كبيرة مع غزة

جدد رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو صباح اليوم الاحد ، تهديده لقطاع غزة بالاستعداد لمعركة كبيرة مع القطاع في ظل التوتر ، على حد قوله.

وقال نتنياهو :" لقد عقدت جلسة المجلس الامني المصغر "الكابينت" الاسبوع الماضي في الجنوب " وسياستي تتمثل بالبحث عن توفير الهدوء لسكان "جنوبي إسرائيل"، ولكن من جانب آخر نستعد لمعركة كبيرة مع قطاع غزة .

ويشار الى ان لهجة التهديدات بين "إسرائيل" وفصائل المقاومة في غزة متواصلة في ظل مماطلة الاحتلال في تنفيذ بنود التهدئة ، والاكتفاء بالإعلان عن توفير مزيداً من التسهيلات دون تنفيذ.