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نتنياهو يهدد مجدداً: نستعد لمعركة كبيرة مع غزة

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 10:13 - 07 يوليو 2019
دبابات اسرائيلية.JPG دبابات اسرائيلية.JPG
بنك فلسطين
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جدد رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو صباح اليوم الاحد ، تهديده لقطاع غزة بالاستعداد لمعركة كبيرة مع القطاع في ظل التوتر ، على حد قوله.

وقال نتنياهو :" لقد عقدت جلسة المجلس الامني المصغر "الكابينت"  الاسبوع الماضي في الجنوب  " وسياستي تتمثل بالبحث عن توفير الهدوء لسكان  "جنوبي إسرائيل"،   ولكن من جانب آخر نستعد لمعركة كبيرة  مع قطاع غزة .

ويشار الى ان لهجة التهديدات بين "إسرائيل" وفصائل المقاومة في غزة متواصلة في ظل مماطلة الاحتلال في تنفيذ بنود التهدئة ، والاكتفاء بالإعلان عن توفير مزيداً من التسهيلات دون تنفيذ.

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