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المصريون غاضبون من الهزيمة أمام جنوب أفريقيا ومغادرة البطولة

  • فلسطين اليوم
  • 09:27 - 07 يوليو 2019
منتخب مصر منتخب مصر
بنك فلسطين
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شكلت هزيمة المنتخب المصري الأول لكرة القدم أمام جنوب أفريقيا في دوي ال 16 لكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر، انفعالاً لدى الجمهور المصري العاشق لكرة القدم ومنتخبه، ونشرت صورة طفل مصري على المدرجات غارقاً في دموعه، لتلخص مشهد المصريين.

ورغم تصدر مصر في دوري المجموعات مجموعتها بعلامة كاملة 9 نقاط ، إلا أن أداءها كان باهتاً ، لم يصل للمستوى المطلوب.

ونعت النشطاء المنتخب المصري على خلفية هزيمته، بمنتخب المتحرشين، على خلفية حادثة اللاعب عمرو وردة، الذي أوقفه الاتحاد المصري لكرة القدم عن اللعب في البطولة بفعل تحرشه بعارضة أزياء على مواقع التواصل الاجتماعي، وقارنوه بين منتخب الساجدين (زمن أبو تريكة).

وتفاعل نشطاء التواصل الاجتماعي على هاشتاق #مصر_جنوب_أفريقيا، محملين الجهاز الفني المسؤولية عن الخروج. وإليكم أبرز التغريدات حول حادثة الهزيمة والخروج من كأس أمم أفريقيا.

 

 

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