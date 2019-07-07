الحوثي تقصف مطاري أبها وجازان والسعودية ترد

أعلنت جماعة "الحوثي" في اليمن، السبت، أنها شنت عدة هجمات على مطاري أبها وجازان، جنوب غربي السعودية، عبر طائرات مسيرة، فيما صدر تعقيب من المملكة بشأن الأمر.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن التحالف بقيادة السعودية "اعترض طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون قبل أن تصل لأهدافها"، في نفي رسمي بأن الحوثي تمكن من ضرب المطارين.

وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، في بيان، إن "طائرات من نوع قاصف 2k استهدفت مواقع عسكرية مهمة في مطار جازان وأبها الإقليميين"، فيما سبق أن أكدت المملكة أن المطارين أهداف مدنية، مستنكرة شن الحوثيين هجمات عليهما.

وزعم المتحدث باسم قوات الحوثيين أن العمليتين "أصابتا أهدافهما بدقة وتسببت في تعطيل الملاحة الجوية في المطارين".

في المقابل، قال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي في بيان، إن "قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها جماعة الحوثي من محافظة صنعاء باتجاه أراضي المملكة".

وكثفت جماعة الحوثي في الفترة الأخيرة هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ متوسطة المدى على أهداف سعودية أبرزها مطارات المدن السعودية المحاذية لليمن.‎